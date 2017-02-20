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Илья Кутепов: "У меня с агентом никаких контрактов и договоренностей"

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Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал о дружеских отношениях со своим агентом Дамиано Джованни Драго. По словам футболиста, они не заключали официальных контрактов, и сотрудничают на доверии.

– Знаменитый португальский агент Паулу Барбоза рассказывал – не подписывает никаких бумаг с футболистами. Все на рукопожатии и честном слове.

– Вот и у нас – то же самое! Никаких контрактов, жестких договоренностей. Говорю же, отношения не как у футболиста и агента – это настоящая дружба. Будто из одной семьи. Могу сказать, у меня в Италии есть семья. Дамиано, его мама, отец… (Юрий ГОЛЫШАК)

Полностью интервью Кутепова

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