Илья Кутепов: "У меня с агентом никаких контрактов и договоренностей"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал о дружеских отношениях со своим агентом Дамиано Джованни Драго. По словам футболиста, они не заключали официальных контрактов, и сотрудничают на доверии.

– Знаменитый португальский агент Паулу Барбоза рассказывал – не подписывает никаких бумаг с футболистами. Все на рукопожатии и честном слове.

– Вот и у нас – то же самое! Никаких контрактов, жестких договоренностей. Говорю же, отношения не как у футболиста и агента – это настоящая дружба. Будто из одной семьи. Могу сказать, у меня в Италии есть семья. Дамиано, его мама, отец… (Юрий ГОЛЫШАК)

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