Илья Кутепов: "Со Смоловым туго пришлось. У Промеса лучший дриблинг в России"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью "СЭ" рассказал, с какими нападающими ему приходилось непросто. По его словам, один из них нападающий "Краснодара" Федор Смолов.

– Со "Спартаком" уже прошли многое. Лучший матч?

– Победа над ЦСКА. А самый тяжелый для моей души – против АЕКа. Потом разбирали на теории, всматривались в какие-то нюансы… Нет, даже вспоминать трудно. Давайте не будем.

– Хорошо, не будем. Юрия Ковтуна вы знаете?

– Вот его – да.

– Говорил когда-то в интервью – из любого защитника хоть однажды, но сделали клоуна. Из вас тоже?

– Чтобы кто-то надо мной прямо издевался – нет, не было. Под Рому Павлюченко непросто подстроиться. С Федей Смоловым туго пришлось.

– Лучший дриблинг в России?

– У Квинси. Тяжело на тренировках! (Юрий ГОЛЫШАК)

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