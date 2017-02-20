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Илья Кутепов: "Со Смоловым туго пришлось. У Промеса лучший дриблинг в России"

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Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью "СЭ" рассказал, с какими нападающими ему приходилось непросто. По его словам, один из них нападающий "Краснодара" Федор Смолов.

 
29 октября 2016 года. Москва. Тушино. "Спартак" - ЦСКА - 3:1. Илья КУТЕПОВ (справа) против Ласина ТРАОРЕ.Илья Кутепов: "Кому-то нравится "Барса" - а мне она скучновата"

– Со "Спартаком" уже прошли многое. Лучший матч?

– Победа над ЦСКА. А самый тяжелый для моей души – против АЕКа. Потом разбирали на теории, всматривались в какие-то нюансы… Нет, даже вспоминать трудно. Давайте не будем.

– Хорошо, не будем. Юрия Ковтуна вы знаете?

– Вот его – да.

– Говорил когда-то в интервью – из любого защитника хоть однажды, но сделали клоуна. Из вас тоже?

– Чтобы кто-то надо мной прямо издевался – нет, не было. Под Рому Павлюченко непросто подстроиться. С Федей Смоловым туго пришлось.

– Лучший дриблинг в России?

– У Квинси. Тяжело на тренировках! (Юрий ГОЛЫШАК)

Полностью интервью Кутепова

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