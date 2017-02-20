Илья Кутепов: "От сюжета в матче чемпионата ОАЭ просто залипаешь"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью "СЭ" отметил, что был приятно удивлен игрой чемпионата ОАЭ. По его словам, сюжет этой встречи был невозможно предугадать.

- Последний необычный матч, который очаровал?

– Сидели на сборах в Эмиратах, начал от нечего делать смотреть игру местного первенства. Лучший клуб "Аль-Ахли" с кем-то встречался, не помню название.

– Неужели выдержали десять минут у экрана?

– Ты включаешь телевизор – и просто залипаешь! Казалось бы, что такое чемпионат Эмиратов? Потом натыкаешься на какие-то чудеса. После 75-й минуты ребята включили такие скорости, такой накал при счете 1:1, будто проигравших поведут на расстрел. Бегали как сумасшедшие, футбол без центра поля, момент за моментом!

– Чем закончилось?

– Концовка крутая – "Аль-Ахли" забил на 91-й минуте, а на 93-й пропустил. 2:2 закончили. Что началось! Обе команды убиты этой ничьей. Вот могли вы предположить такие сюжеты в чемпионате ОАЭ? (Юрий ГОЛЫШАК)

Полностью интервью Кутепова

– Никогда в жизни.

– Вот и я не мог…