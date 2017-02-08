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Илья Кутепов: "Не думаю о том, что за мной следят в сборной"

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Защитник "Спартака" Илья Кутепов отметил, что на втором зимнем сборе клуба были существенно увеличены нагрузки. Красно-белые готовятся к возобновлению сезона в испанской Эстепоне. Также футболист дал понять, что не думает о возможном вызове в сборную России, которой уже летом предстоит участие в домашнем Кубке конфедераций.

- Вторые сборы потяжелее будут, - сказал Кутепов в интервью клубной пресс-службе. - Нагрузки побольше, интенсивность выросла. Но ничего, работаем, никаких проблем нет, наслаждаемся тренировками. После таких нагрузок до постели добираемся как убитые. Сразу падаем спать. 

Из основных будем только мы с Боккетти. Но ничего страшного, мы вместе играли уже, проблем не возникнет. 

Внимание со стороны тренерского штаба сборной, конечно, всегда стимулирует, мотивирует. Но это не значит, что нужно бежать сломя голову по полю и так далее. Продолжаем тренироваться в том же духе, и у меня в мысли даже не закрадывается, что кто-то из тренеров сборной смотрит.

Сейчас самое главное - набраться сил, подготовиться к игре, выйти на поле с самоотдачей и показать тот футбол, который мы показывали до этого.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/99384/

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