Илья Кутепов: "Не думаю о том, что за мной следят в сборной"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов отметил, что на втором зимнем сборе клуба были существенно увеличены нагрузки. Красно-белые готовятся к возобновлению сезона в испанской Эстепоне. Также футболист дал понять, что не думает о возможном вызове в сборную России, которой уже летом предстоит участие в домашнем Кубке конфедераций.

- Вторые сборы потяжелее будут, - сказал Кутепов в интервью клубной пресс-службе. - Нагрузки побольше, интенсивность выросла. Но ничего, работаем, никаких проблем нет, наслаждаемся тренировками. После таких нагрузок до постели добираемся как убитые. Сразу падаем спать.

Из основных будем только мы с Боккетти. Но ничего страшного, мы вместе играли уже, проблем не возникнет.

Внимание со стороны тренерского штаба сборной, конечно, всегда стимулирует, мотивирует. Но это не значит, что нужно бежать сломя голову по полю и так далее. Продолжаем тренироваться в том же духе, и у меня в мысли даже не закрадывается, что кто-то из тренеров сборной смотрит.

Сейчас самое главное - набраться сил, подготовиться к игре, выйти на поле с самоотдачей и показать тот футбол, который мы показывали до этого.