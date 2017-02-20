Илья Кутепов: "Михалков - начитанный, умный. А какие вопросы поднимает"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью "СЭ" рассказал о своих интересах. По его словам, он любит смотреть одну из передач известного режиссера Никиты Михалкова.

– Надо думать, вы не любитель пересматривать старые матчи.

– Не делал этого ни разу. Мне другое интересно пересматривать.

– Это что же?

– Сейчас скажут, со мной что-то не то… (Смеется.)

– Но мы-то с вами будем знать правду. Говорите смело.

– Смотрю по "России 24" программу Никиты Михалкова "Бесогон TV". Просто обожаю.

– Вот это поворот.

– Как-то попал на один выпуск, так и пошло. Так вот в YouTube искал старые выпуски – еще все не досмотрел, кое-что осталось.

– Михалков – человек большого обаяния.

– Невероятного! Начитанный, умный. А какие вопросы поднимает! Передача нужная, всякому посоветую.

– Вратарь "Крыльев" Георгий Лория поразил подробностью: "В моей жизни два главных фильма. Один – 1957 года, другой – из 70-х". После "Бесогона" чувствую – вы тоже способны удивить.

– Вот здесь я в теме! Из-за перелетов и сборов много лент смотрю. Лучшая – "1+1", там снимался Омар Си. Очень понравился "Последний самурай" с Томом Крузом. Хотя тяжелая картина. (Юрий ГОЛЫШАК)

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