Илья Кутепов: "Клубы мне даром не нужны. Сына собственного не вижу"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью "СЭ" рассказал о том, что редко видит сына. По его словам, это главное упущение.

– Ребенок совсем маленький?

– Ну да. Я звоню – жена трубку ему передает. Разговариваем по FaceTime, видеосвязь… Сын узнает, руками ко мне тянется – а пощупать папу не может. Кто-то спросил недавно: нет, мол, ощущения, что многое в жизни проходит мимо из-за футбола?

– Я тоже хотел спросить.

– Только у меня интересовались с намеком на дискотеки. Вот есть ощущение, что многое проходит мимо. Это в точку. Только я не про ночные клубы думаю, они мне даром не нужны. Сына собственного не вижу! Вот что главное!

– Вспомнить не сможете, когда в последний раз бывали на дискотеке?

– Да легко – еще на школьной. Причем, учился не в одиннадцатом классе, а девятом. Значит, лет восемь назад. А клубы – вообще не моя тема.

– Сын смешит?

– Ой, тут насмешил сильно! Несколько дней назад.

– Что случилось?

– Перед отъездом на этот сбор купили ему первую посуду. Какая-то небольшая чашечка, детская. Рядом стоит моя, из Барселоны привез давным-давно. В футбольных цветах, конечно же. Супруга налила в нее чай, пьет. Сынишка рядом – то на свою кружку посмотрит, то на каталонскую. Потом снова на свою. Наконец не выдерживает – взглядом показывает: "Нет!" – и тянется к той, большой. Это невообразимо! Видеть надо было, как глаза ребенка бегают туда-сюда. Теперь других кружек не признает – давай только "Барселону"… (Юрий ГОЛЫШАК)

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