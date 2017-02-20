Илья Кутепов: "Карреру еще не раскусили, но жестче нынешней подготовки ничего не видел"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью "СЭ" отметил, что ему непросто дается подготовка ко второй части чемпионата России. По его словам, было очень много беговой работы.
- Каррера чем-то успел удивить?
– Например, одной установкой. Зашел в раздевалку: "Вы должны сегодня выйти на поле и выиграть". Все.
– Чем закончилось?
– Раз сказал победить – победили. Это был домашний матч с "Локомотивом", если не ошибаюсь. Та установка осталась самой удивительной на моей памяти. Почувствовал, наверное – именно сегодня много говорить не нужно. Вообще-то Карреру мы еще не раскусили до конца. Самое интересное впереди. Могу сказать – жестче нынешней подготовки ничего не видел. Беговая работа на втором сборе – это что-то. Четыре дня подряд по две тренировки.
– Высоким людям бег дается нелегко.
– Мне – очень. Не встречал ни одного человека, кто любил бы беготню.
– Статистикой своей интересуетесь?
– Да. Недавно поражался цифрам после какой-то тренировки. Тогда была работа на максимальных оборотах, ускорения. Подсчитали, сколько выдал – цифра сразила... (Юрий ГОЛЫШАК)