Илья Кутепов: "Карреру еще не раскусили, но жестче нынешней подготовки ничего не видел"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью "СЭ" отметил, что ему непросто дается подготовка ко второй части чемпионата России. По его словам, было очень много беговой работы.

- Каррера чем-то успел удивить?

– Например, одной установкой. Зашел в раздевалку: "Вы должны сегодня выйти на поле и выиграть". Все.

– Чем закончилось?

– Раз сказал победить – победили. Это был домашний матч с "Локомотивом", если не ошибаюсь. Та установка осталась самой удивительной на моей памяти. Почувствовал, наверное – именно сегодня много говорить не нужно. Вообще-то Карреру мы еще не раскусили до конца. Самое интересное впереди. Могу сказать – жестче нынешней подготовки ничего не видел. Беговая работа на втором сборе – это что-то. Четыре дня подряд по две тренировки.

– Высоким людям бег дается нелегко.

– Мне – очень. Не встречал ни одного человека, кто любил бы беготню.

– Статистикой своей интересуетесь?

– Да. Недавно поражался цифрам после какой-то тренировки. Тогда была работа на максимальных оборотах, ускорения. Подсчитали, сколько выдал – цифра сразила... (Юрий ГОЛЫШАК)

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