Илья Кутепов: "Дзюба прав. У нас много людей, которые неожиданно стали экспертами"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов отметил, что согласен с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой, который ранее высказался о "диванных экспертах". По его словам, сейчас неожиданно появилось много экспертов.
- Безусловно, слышал об этом, - приводит "Матч ТВ" слова Кутепова. - Считаю, что Артем прав. По сути у нас много таких людей, которые вдруг неожиданно стали экспертами в футболе, во всем разбираются и все знают. Но это не моя тема, поэтому не буду об этом говорить. Раз Дзюба так считает, пусть так и будет. В чем-то я с ним согласен.
Дополнительная информация
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI733580_Ilja_Kutepov_Dzuba_prav__u_nas_mnogo_teh_kto_vdrug_stal_ekspertami_v_futbole
wasp00000
А чё,товарищ,вышедший вместо него с Бельгией ,лучше сыграл?Всё то же самое было!
00:53
hagen_alex
Это говорит профи, который вместо того чтобы мячи отнимать в игре за сборную, стоял как дерево и смотрел как мимо бежит соперник и забивает голы. Плевать охото на таких футболеров как Дзюба и Кутепов - два бревна безголовых. Посмотрел бы как Дзюба сказал бы в лицо бойцу ММА, который за Зенит болеет, что он толстый диванный эксперт попивающий пивко на диване. Костей бы потом не собрал дурачок кривоногий. А вообще не понятно куда смотрит КДК по этому вопросу.
00:42
mikeV
Дурачок, если никто смотреть футбол не будет, за что тебе платить-то будут?
00:30
Швейцарец
Молчал бы уж! "Проходной Двор"! Резервисты Берега Слоновой Кости из Тебя Клоуна сделали! До сих пор Вся Африка хохочет!.... А что с Тобой сделают в сентябре в Лиге Чемпионов!..... И Смешно и Страшно и Стыдно!.....
00:25