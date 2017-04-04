Илья Кутепов: "Дзюба прав. У нас много людей, которые неожиданно стали экспертами"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов отметил, что согласен с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой, который ранее высказался о "диванных экспертах". По его словам, сейчас неожиданно появилось много экспертов.

- Безусловно, слышал об этом, - приводит "Матч ТВ" слова Кутепова. - Считаю, что Артем прав. По сути у нас много таких людей, которые вдруг неожиданно стали экспертами в футболе, во всем разбираются и все знают. Но это не моя тема, поэтому не буду об этом говорить. Раз Дзюба так считает, пусть так и будет. В чем-то я с ним согласен.