Илья Кутепов: "Для брата кирпич рукой сломать - вообще не проблема"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал об увлечении его брата Олега боевыми искусствами. По словам футболиста, на него произвело сильное впечатление умение брата ломать рукой кирпичи и доски.
– Люди, которые серьезно занимаются боевыми искусствами, способны на чудеса. У вас брат увлекается – он чем-то поражал?
– Для него кирпич рукой сломать – вообще не проблема. Это считается "чудом"?
– Безусловно.
– Он и доски ломал. Все на моих глазах. Звучит страшно, понимаю. Но это было. Даже расспрашивать не стал, что при этом испытывает. Выглядело так эффектно, что потрясло. Стоял, оцепеневший. (Юрий ГОЛЫШАК)