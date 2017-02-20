Илья Кутепов: "Для брата кирпич рукой сломать - вообще не проблема"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал об увлечении его брата Олега боевыми искусствами. По словам футболиста, на него произвело сильное впечатление умение брата ломать рукой кирпичи и доски.

– Люди, которые серьезно занимаются боевыми искусствами, способны на чудеса. У вас брат увлекается – он чем-то поражал?

– Для него кирпич рукой сломать – вообще не проблема. Это считается "чудом"?

– Безусловно.

– Он и доски ломал. Все на моих глазах. Звучит страшно, понимаю. Но это было. Даже расспрашивать не стал, что при этом испытывает. Выглядело так эффектно, что потрясло. Стоял, оцепеневший. (Юрий ГОЛЫШАК)

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