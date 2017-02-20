Илья Кутепов: "Черчесов не столько критикует, сколько подбадривает"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью "СЭ" отметил, что не реагирует на неадекватную критику. По его словам, он очень спокойный и прагматичные человек.

– Как-то после матча сборной по вам прошелся знаменитый защитник Чугайнов. Вы ответили еще жестче. Легко вывести из себя?

– Невероятно сложно. Я такой… Семейный и прагматичный. Если это не происходит за рулем – вот там вспыхиваю моментально. Но это тема для меня особая.

– Никогда не выходили из машины разбираться?

– Ни разу. Это показуха, никому не нужно. А что касается Чугайнова – я же правду сказал, что его не знаю. Ничего не выдумал. Понятия не имел, кто это такой, ни разу о нем не слышал!

– Невероятно. Незаметно выросло целое поколение, не слышавшее про Чугайнова.

– Вообще, много неадекватной критики. Но ее не замечаю, честно вам говорю. Это все равно что реагировать на крики с трибун. В одно ухо влетело, в другое – вылетело… В сборной для меня главный критик – Черчесов. Но он не столько критикует, сколько подбадривает. (Юрий ГОЛЫШАК)

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