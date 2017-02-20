Илья Кутепов: "Челси" - это другой футбольный мир. На таком уровне пока играть не готов"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью "СЭ" рассказал о своих впечатлениях от английского футбола. По его словам, это совершенно другой уровень.

– Андрей Тихонов ездил на просмотр в "Саутгемптон". Поражался пивным животам английских футболистов. Вы побывали на стажировке в "Челси"…

– Я тоже удивлялся – но другому. Насколько люди там собраны стройные, подтянутые и мощные. При этом техника у каждого на высочайшем уровне. Другой футбольный мир.

– Самый накачанный – Анелька?

– Анелька крепкий, Оби Микел тоже. Но круче всех Эссьен, это вообще одни мускулы. Вообще не сдвинуть с места. Круче, чем Анелька. А знаете, почему?

– Халк говорил – вообще не качался. От природы такой.

– Эти упивались работой над собой. Дверь из столовой вела сразу в тренажерный зал.

– Однажды попробовав футбол такого уровня, всю жизнь мечтаешь оказаться там?

– Это правда. Где-то глубоко во мне эта мечта живет.

– Карпин говорил не так давно: "Я готов возглавить "Манчестер Юнайтед". Вы, трезво взглянув на себя, готовы играть в "Челси"?

– Нет. Точно не на том уровне, чтобы даже претендовать. Но в будущем… Я надеюсь! (Юрий ГОЛЫШАК)

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