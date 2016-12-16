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Илья Геркус: "Два миллиона евро за Самедова – это несерьезно"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что железнодорожников пока не устраивает та сумма, которую "Спартак" предложил за Александра Самедова.

– Как бы вы прокомментировали предложение о покупке Самедова за 2 миллиона евро?

– Два миллиона евро – это несерьезно.

– То есть финальная цена – 5 миллионов евро?

– Это цена самовыкупа согласно контракту. Если игрок решил уйти, то, вероятно, ждет от своего нового клуба, что его выкупят. Иначе его поспешность выглядела бы странно. (Сергей ЕГОРОВ)

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Lunatic Pride

Согласен. 2 миллиона евро несерьезно. Ну в конце концов, игрок на долгосрочном контракте, лидер клуба, почему вы считаете, что его нужно отдавать "Спартаку" за бесценок? В то же время я согласен и с тем, что не нужно его мариновать на лавке и платить за это зарплату. Надо клубам находить компромисс. Где-то в районе 3,5 лямов.

01:30

tigana.1982

Еще один безумец. Найдется ли другой такой же кто заплатит за Самедова столько!? Как по мне, так Самедов сейчас и миллиона не стоит.

01:17

Redeemer

Игрок неплохой, но пять лямов долларов для 32-летнего футболиста, если он не стареющий Месси или Роналду - многовато!..

01:15

Бен Ричардс

Конечно, для "паровозов" 2 млн евро это не серьёзно, там люди серьезные, могут себе позволить отправить Самедова в молодежную команду и платить ему зарплату 2,5 млн евро в год, ведь граждане-пассажиры все капризы оплатят.

00:47

besnebes1

Так Геркус совсем недавно говорил, что кто не хочет в Локомотиве играть, они никого не держат. Что же они теперь с Самедовым делать будут?

00:16

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