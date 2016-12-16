Илья Геркус: "Два миллиона евро за Самедова – это несерьезно"

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что железнодорожников пока не устраивает та сумма, которую "Спартак" предложил за Александра Самедова.
– Как бы вы прокомментировали предложение о покупке Самедова за 2 миллиона евро?
– Два миллиона евро – это несерьезно.
– То есть финальная цена – 5 миллионов евро?
– Это цена самовыкупа согласно контракту. Если игрок решил уйти, то, вероятно, ждет от своего нового клуба, что его выкупят. Иначе его поспешность выглядела бы странно. (Сергей ЕГОРОВ)
Lunatic Pride
Согласен. 2 миллиона евро несерьезно. Ну в конце концов, игрок на долгосрочном контракте, лидер клуба, почему вы считаете, что его нужно отдавать "Спартаку" за бесценок? В то же время я согласен и с тем, что не нужно его мариновать на лавке и платить за это зарплату. Надо клубам находить компромисс. Где-то в районе 3,5 лямов.
01:30
tigana.1982
Еще один безумец. Найдется ли другой такой же кто заплатит за Самедова столько!? Как по мне, так Самедов сейчас и миллиона не стоит.
01:17
Redeemer
Игрок неплохой, но пять лямов долларов для 32-летнего футболиста, если он не стареющий Месси или Роналду - многовато!..
01:15
Бен Ричардс
Конечно, для "паровозов" 2 млн евро это не серьёзно, там люди серьезные, могут себе позволить отправить Самедова в молодежную команду и платить ему зарплату 2,5 млн евро в год, ведь граждане-пассажиры все капризы оплатят.
00:47
besnebes1
Так Геркус совсем недавно говорил, что кто не хочет в Локомотиве играть, они никого не держат. Что же они теперь с Самедовым делать будут?
00:16