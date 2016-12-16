Илья Геркус: "Два миллиона евро за Самедова – это несерьезно"

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что железнодорожников пока не устраивает та сумма, которую "Спартак" предложил за Александра Самедова.

– Как бы вы прокомментировали предложение о покупке Самедова за 2 миллиона евро?

– Два миллиона евро – это несерьезно.

– То есть финальная цена – 5 миллионов евро?

– Это цена самовыкупа согласно контракту. Если игрок решил уйти, то, вероятно, ждет от своего нового клуба, что его выкупят. Иначе его поспешность выглядела бы странно. (Сергей ЕГОРОВ)