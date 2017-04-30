13:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Игроки ЦСКА и "Спартака" записали видеообращение о сборе средств на борьбу с раком

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Игроки ЦСКА и "Спартака" записали видеообращение, посвященное сбору средств на борьбу с раком. Сбор, объявленный сегодня в рамках проекта "Высшая школа онкологии", продлится до 31 мая.

"На поле мы соперники и играем друг против друга. Но в жизни все мы - игроки, болельщики, зрители - сражаемся с одним общим врагом. Это рак. Ежегодно в нашей стране раком заболевает более 550 000 человек, а умирает более 280 000 человек. Мы верим, что рак можно победить. И мы бросаем ему вызов. Высшая школа онкологии поможет молодым врачам стать профессиональными онкологами и спасти тысячи жизней! Давайте вместе поможем молодым онкологам сегодня, и однажды, когда от них будет зависеть наша жизнь и жизнь наших детей, мы будем точно уверены в общей победе", - говорится в обращении футболистов. 

Поддержать проект можно на странице, созданной специально к сегодняшнему матчу.

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Дополнительная информация

https://sluchaem.ru/event/150

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andrewxyz

Позор, самая богатая страна по ресурсам, а все бабки у кооператива Озеро. Распил-арена 48 млрд уже потратили, а команды собирают бабки собирают. Позорище.

13:12