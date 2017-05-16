Игорь Смольников: "Состав сборной России? Это не мое дело"

Защитник "Зенита" Игорь Смольников отказался обсуждать расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций-2017. Также он объяснил удачную игру команды с "Крыльями Советов" (3:1) в 28-м туре чемпионате России тем, что сине-бело-голубым было некуда отступать.

– Как вам список сборной на Кубок конфедераций? Может какую-то фамилию ожидали увидеть, но не увидели?

– Думаю, это уже не мое дело. Могу лишь сказать, что для любого спортсмена большая честь представлять свою страну. Поэтому увидев свою фамилию – обрадовался.

– В Самаре игра команды смотрелась повеселее. Что изменилось?

– Понимали, что отступать некуда, вышли играть с таким настроем. Хорошо, что быстро забили. Игра сразу перевернулась. Могли больше забивать, во втором тайме не все так здорово выглядело, но хорошо, что в итоге выиграли. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Напомним, что в 29-м туре премьер-лиги "Зенит" на своем поле сыграет с "Краснодаром". Встреча состоится 17 мая, "СЭ" проведет ее текстовую трансляцию.