Игорь Смольников: "С Луческу конфликтов не было"

Защитник "Зенита" и сборной России Игорь Смольников выразил уверенность в том, что кадровые изменения пойдут на пользу сине-бело-голубым, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

Ранее сообщалось, что Сергей Фурсенко стал председателем правления клуба и президентом, кроме того, до завершения корпоративных процедур он будет исполнять функции генерального директора. Сегодня Константин Сарсания был утвержден в должности спортивного директора.

- Изменения должны пойти "Зениту" на пользу, при Фурсенко клуб одерживал большие победы, - сказал Смольников. - Узнал обо всем тут, на сборе. Посмотрим, что будет. Конфликты с Луческу? Ничего такого не было, это все придумали журналисты.

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