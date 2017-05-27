Игорь Смольников: "Результаты "Зенита" никого не устраивают"

Защитник "Зенита" и сборной России Игорь Смольников подчеркнул, что его не беспокоят последствия травмы, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. По словам футболиста, он старался как можно быстрее набрать форму.

– Вы пропустили часть сезона из-за травмы. Сейчас вас не беспокоит здоровье? – вопрос Смольникову.

– Травма уже в прошлом, больше не беспокоит. Постарался набрать форму максимально быстро, но есть еще время, чтобы набрать кондиции.

– Тяжелый сезон в "Зените" не влияет на ваше состояние?

– Когда сезон заканчивается и приезжаешь в сборную, уже совсем другие мысли возникают. Понятно, что вы об этом сами напоминаете, но я стараюсь об этом не думать. А тяжелым сезон был, потому что не было результата: мы рано вылетели из Лиги Европы и из Кубка России, в чемпионате заняли второй год подряд третье место. Понятно, что никого это не устраивает, и из-за этого возникало много проблем. Надеюсь, в следующем году будет иначе.

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