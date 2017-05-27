14:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Игорь Смольников: "Результаты "Зенита" никого не устраивают"

0
0
0
0
1

Защитник "Зенита" и сборной России Игорь Смольников подчеркнул, что его не беспокоят последствия травмы, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. По словам футболиста, он старался как можно быстрее набрать форму.

 
Мирча ЛУЧЕСКУ, Роберто МАНЧИНИ, Лоран БЛАН - кто начнет следующий сезон в статусе главного тренера "Зенита"?Кого Фурсенко назначит главным тренером "Зенита"

– Вы пропустили часть сезона из-за травмы. Сейчас вас не беспокоит здоровье? – вопрос Смольникову.

– Травма уже в прошлом, больше не беспокоит. Постарался набрать форму максимально быстро, но есть еще время, чтобы набрать кондиции.

– Тяжелый сезон в "Зените" не влияет на ваше состояние?

– Когда сезон заканчивается и приезжаешь в сборную, уже совсем другие мысли возникают. Понятно, что вы об этом сами напоминаете, но я стараюсь об этом не думать. А тяжелым сезон был, потому что не было результата: мы рано вылетели из Лиги Европы и из Кубка России, в чемпионате заняли второй год подряд третье место. Понятно, что никого это не устраивает, и из-за этого возникало много проблем. Надеюсь, в следующем году будет иначе.

Фурсенко возвращается в "Зенит" // Фурсенко снова в Зените //
Кого Фурсенко назначит главным тренером "Зенита" //
Фурсенко в "Зените": 812 дней, три тренера, одно золото

Опрос

Какой тренер нужен "Зениту"?
голосовать
0
0
0
0
1
Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Джин_SM(v3)

Весьма спорный вывод по поводу результатов Зенита!

15:01