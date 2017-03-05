Игорь Шалимов: "Смолов? Пока мы не думаем о "Сельте"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после игры 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2) отметил, что, возможно, нападающий Федор Смолов получил небольшой надрыв, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также специалист сообщил, что полузащитник Юрий Газинский подвернул голеностоп.

– Что со Смоловым?

– Будем смотреть. Возможно, небольшой надрыв.



– Что с Газинским?



– Подвернул голеностоп.



– В ближайших матчах сможет появиться кто-то из тех игроков, которые ранее восстанавливались от травм?



– Может, кто-то и выйдет. Если не в старте, то на замену. Это может быть и Мамаев и Петров, и Жоаузинью. Они все могут начинать играть после травм. По их состоянию мы видим, что ребята почти полностью набрали форму.



– Смолов, по всей видимости, не сможет сыграть в следующем матче. Кого планируете поставить вместо него?



– Мы пока не думаем о "Сельте". Нам надо восстановиться, уже потом подумать, что будем делать дальше, кого ставить, в том числе и в нападении.

– Почему было принято решение дать пробить пенальти Смолову?

– Он лучший бомбардир. Он уверенный в себе человек, и мы знали, что он не "поплывет" после той неудачи в матче с "Уралом". Он у нас штатный пенальтист.

Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"