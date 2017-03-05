Игорь Шалимов: "Проблемы у "Краснодара" остаются"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после игры 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2) отметил, что обе команды были вынуждены прибегать к длинным передачам, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Специалист подчеркнул, что прессинг команде сегодня удавался хуже, чем обычно.

– Тяжелый матч, – подчеркнул Шалимов. – Было много борьбы. Обе команды были вынуждены часто играть длинными передачами. Может, "Спартак" чуть лучше этим занимался, учитывая, что впереди у него было два высоких нападающих, которые хорошо играют на втором этаже и цепляются за мяч. Мы два раза пропускали и два раза отыгрывались, концовку провели вдесятером. Потому результатом, наверное, удовлетворены. Но проблемы у нас остаются. Было много обрезов в центре поля, после которых мы получали контратаки. Таким образом нам забили второй гол. Соответственно, над этим будем работать, но в каждой игре у нас 3-4 обреза, потери. Классная команда не должна себе позволять это делать. В целом, мы удовлетворены результатом, однако обидно, что потеряли много игроков основного состава.



– На ваш взгляд, что больше проявилось в матче: несогласованность между линиями или расслабленность игроков "Краснодара"?



– Я не знаю главную причину. Но игроки точно не были расслабленными, несогласованности тоже не было. Я думаю, психология. Можно посмотреть наличие адресов, хотя если нет адресов, не надо отдавать мяч сопернику. Надо принимать другие решения.



– "Спартак" и "Краснодар" – одни из команд, которые строят свой отбор на прессинге. Вам не показалось, у "Спартака" это лучше получалось?



– Надо посмотреть. Я не помню, чтобы нас очень сильно прессинговали. Нельзя сказать, что "Спартак" в принципе в течение длительного времени прессингует. У нас это хуже получалось, чем обычно.

– В центре играло 5 человек. Как удается строить игру, когда нет большой ротации, ушел тот же Куасси?



– Мы уже не думаем об этом. Мы думаем о тех, кто у нас есть. Тревожат травмы – например, что Каборе "вылетел". Мы не думаем, кого отпустили ранее, кто ушел. Обойма у нас хорошая, я считаю. Будем идти вперед.

Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"