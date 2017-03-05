Игорь Шалимов: "Краснодар" удовлетворен ничьей в игре со "Спартаком"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после игры 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2) выразил надежду на то, что нападающий Федор Смолов и полузащитник Юрий Газинский быстро оправятся от полученных травм. Специалист отметил, что использование трех замен к 71-й минуте было вынужденной мерой.

– Никаких мыслей сразу после игры нет, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Шалимов. – Результатом удовлетворены, потому что мы два раза проигрывали. Почему проигрывали – будем разбираться. В концовке встречи мы остались в меньшинстве, добавилось травмированных. Газинский подвернул голеностоп, а о характере травмы Смолова узнаем позже.

Рано использовали три замены? Нам нужно было отыгрываться, поэтому мы сделали замены. Дальнейшее – стечение обстоятельств. Потеря Газинского, конечно, была ощутимой, потому что выбыл ведущий игрок центральной зоны. Вместо него вышел парень, для которого этот матч стал лишь вторым. Он не успел размяться и, естественно, мы на поле что-то потеряли. Не в обиду Жигулеву, но это нормально. Сейчас будем выяснять характер травм футболистов, может быть, все будет нормально.

Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"