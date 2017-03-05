Игорь Шалимов: "Краснодар" отошел от игры с "Уралом" и к "Спартаку" готов хорошо"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов отметил, что его команда восстановилась после матча с "Уралом" и вылета из Кубка России на стадии четвертьфинала. По его словам, краснодарцы хорошо готовы к предстоящей игре 18-го тура премьер-лиги со "Спартаком".

– Восстановилась команда, мы отошли от предыдущей игры и готовы хорошо, – заявил в эфире программы "Все на матч" Шалимов. – Наша задача? Нужно постараться сыграть правильно, чтобы добиться положительного результата. Желательно выиграть. Болельщики соскучились по чемпионату. Когда любая команда играет со "Спартаком", ажиотаж вокруг матча больше, чем если бы соперником был другой клуб. Это нормально.

Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"