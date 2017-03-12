Игорь Резвухин: "Жалобы Луческу и Дзюбы? Судейство никогда не оцениваю"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин не стал комментировать судейство Евгения Турбина в матче 19-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:0). Он поблагодарил команду за характер.

- Мирча Луческу и Артем Дзюба после игры пожаловались на судей. Как вы оцените работу Турбина? - вопрос Резвухину.

- Арбитраж никогда не оцениваю. Что касается самой игры, огромнейшее спасибо ребятам, они полностью выложились на поле, проявили характер.

- Команда уже на пятом месте и в одном очке от зоны Лиги Европы. Амбиции по попаданию в еврокубки появились?

- Рано пока говорить об этом. У нас задача одна - стараться победить в каждой игре. (Сергей АСТАХОВ)