Игорь Резвухин: "Переход Селихова в "Спартак" позволит "Амкару" существовать"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин отметил, что переход голкипера Александра Селихова в "Спартак" поможет пермскому клубу выполнять все свои финансовые обязательства. Сегодня вратарь подписал контракт с красно-белыми на 4,5 года. Договор вступает в силу с 6 декабря.

- Сегодня мы заключили трансферный контракт со "Спартаком" о переходе нашего молодого вратаря Александра Селихова в столичный клуб, - приводит пресс-служба "Амкара" слова Резвухина. - Эта сделка укладывается в ту клубную философию, которую мы определили для себя, возглавив "Амкар" два с половиной года тому назад. Сегодня мы пожинаем первые плоды начавшейся тогда работы. Мы взяли молодого парня и фактически открыли ему дорогу в большой футбол, а сегодня его трансфер – самая крупная сделка в истории "Амкара". Деньги, которые будут получены от перехода Селихова в "Спартак", позволят клубу существовать и выполнять все свои обязательства, в том числе и перед болельщиками.

Мы будем стараться придерживаться выбранной стратегии и в дальнейшем. Понятное дело, что подобные сделки не должны происходить часто, поскольку на первом месте для нас – результаты команды. Однако, если наши футболисты смогут достигать определенного уровня и будут привлекать к себе внимание топ-клубов, мы готовы рассматривать трансферные предложения.

Именно так и произошло с Селиховым – мы помогли парню раскрыться, и в последнее время им интересовалось сразу несколько топ-клубов, причем не только российских – об интересе одних вы слышали, о других – нет. Как результат, мы имели возможность выбирать. Считаю, совместно с Сашей мы нашли лучший вариант – как для клуба, так и для самого игрока, перед которым открываются перспективы выступления в Лиге чемпионов.