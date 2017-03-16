10:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Игорь Резвухин: "Новая комиссия будет использовать ГЛОНАСС или детектор лжи?"

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Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин прокомментировал высказывание руководителя Департамента профессионального футбола РФС Сергея Куликова. Ранее Куликов заявил о том, что контрольно-квалификационная комиссия РФС намерена получить дополнительные видеоматериалы по матчу 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (1:0), чтобы дать свою оценку судейства в этой игре.

 
Воскресенье. Пермь. "Амкар" - "Зенит" - 1:0. Артем ДЗЮБА (слева) и Доменико КРИШИТО (справа) спорят с судьей Евгением ТУРБИНЫМ.Виновен ли Турбин?

– Я безмерно уважаю Сергея Васильевича, но не совсем понимаю, о каких материалах может идти речь, – сказал Резвухин. – Данных от системы ГЛОНАСС? Фотографиях со спутника? Или показаниях футболистов при использовании детектора лжи?

Если же говорить серьезно, то не понимаю, откуда могут взяться эти новые данные, а главное – для чего нужно еще одно разбирательство и кто будет входить в эту комиссию. Если те же самые люди, то они свое решение уже приняли. А если другие, то по какому праву они будут собираться?

И еще одно соображение. Судейский корпус должен быть абсолютно независим от всех остальных футбольных структур. Поэтому я не уверен, что тема, поднятая Сергеем Куликовым, вообще находится в компетенции подразделения, которым он руководит. Есть департамент судейства и инспектирования РФС, который возглавляет Андрей Будогосский, и он – единственный человек, с которого надо спрашивать. А он свою оценку работе Турбина дал, основываясь на своем мнении и единогласном решении членов ККК.   

Попутно хочу заметить, что "Амкар" сыграл с "Зенитом" отличный матч и выиграл, считаю, по праву. Жаль, что игра нашей команды осталась в тени всех этих разбирательств, и это не может не задевать. Очень хочется, чтобы у нас было как можно больше разговоров именно о футболе и как можно меньше скандалов. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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private51

положительное для Амкара это три очка ,которые он взял в игре плюс настрой и отчаянная самоотдача.... а дальше такой футбол с постоянными мелкими и не мелкими фолами, затяжка времени ,отбивание мяча куда попало... ЭТОТ ФУТБОЛ самой команде и руководителям а особенно болельщикам Амкара нравится??? 5 желтых карточек и все за грубость !!! При этом не все нарушения были зафиксированны ... я слежу за Амкаром давно с первой лиги , а с 2004 г как он вошел в Премьер лигу, то какой бы тренер у него не был он играет всегда в такой жесткий прагматический футбол... победы ЛЮБОЙ ценой точнее АНТИФУТБОЛ. Мне жаль болельщиков Амкара ...а ведь в команде часто имеются довольно классные и техничные футболисты, но все почему то играют в антифутбол,кому такой футбол может нравится?

11:11

avu1956

Опа, очко-то заиграло.

11:03

Свинству Бой!

Да причем тут глонасс ,трепло неумное. Ты посмотри ,как вчера в сложнейшем эпизоде разобрался арбитр матча Монако-МС с первым голом, там ситуация была не менее сложная. Просто турбин лошок ангажированный с низкой квалификацией и никакой глонасс не нужен., нужно уметь судить честно и качественно.

10:59

Komendant1

Детектор лжи надо будет применить, когда вы под Цска и Спартак "ляжете".

10:53

баламошка

Бугага)) ГЛОНАСС - самое оно, надо наблюдать за матчами из космоса и посылать сигналы со спутника прямо в мозг судей. Отлично потроллил клоунов.

10:43

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