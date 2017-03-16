Игорь Резвухин: "Новая комиссия будет использовать ГЛОНАСС или детектор лжи?"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин прокомментировал высказывание руководителя Департамента профессионального футбола РФС Сергея Куликова. Ранее Куликов заявил о том, что контрольно-квалификационная комиссия РФС намерена получить дополнительные видеоматериалы по матчу 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (1:0), чтобы дать свою оценку судейства в этой игре.

– Я безмерно уважаю Сергея Васильевича, но не совсем понимаю, о каких материалах может идти речь, – сказал Резвухин. – Данных от системы ГЛОНАСС? Фотографиях со спутника? Или показаниях футболистов при использовании детектора лжи?

Если же говорить серьезно, то не понимаю, откуда могут взяться эти новые данные, а главное – для чего нужно еще одно разбирательство и кто будет входить в эту комиссию. Если те же самые люди, то они свое решение уже приняли. А если другие, то по какому праву они будут собираться?

И еще одно соображение. Судейский корпус должен быть абсолютно независим от всех остальных футбольных структур. Поэтому я не уверен, что тема, поднятая Сергеем Куликовым, вообще находится в компетенции подразделения, которым он руководит. Есть департамент судейства и инспектирования РФС, который возглавляет Андрей Будогосский, и он – единственный человек, с которого надо спрашивать. А он свою оценку работе Турбина дал, основываясь на своем мнении и единогласном решении членов ККК.

Попутно хочу заметить, что "Амкар" сыграл с "Зенитом" отличный матч и выиграл, считаю, по праву. Жаль, что игра нашей команды осталась в тени всех этих разбирательств, и это не может не задевать. Очень хочется, чтобы у нас было как можно больше разговоров именно о футболе и как можно меньше скандалов. (Сергей ЕГОРОВ)