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Игорь Резвухин: "Джикию были рады видеть в своих рядах сильнейшие клубы России"

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Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин отметил вклад клуба в развитие защитника Георгия Джикии, который сегодня стал футболистом "Спартака". Резвухин выразил уверенность в том, что тренерский штаб сумеет найти достойную замену ушедшему игроку.

 
Сегодня. Москва. Георгий ДЖИКИЯ и генеральный директор Сергей РОДИОНОВ.Джикия стал игроком "Спартака"

– Этот переход – еще одно свидетельство не только уровня самого футболиста, но и высочайшего профессионализма тренерского штаба "Амкара", – цитирует клубная пресс-служба Резвухина. – Джикия пришел к нам полтора года тому назад малоизвестным игроком из команды, занявшей предпоследнее место в ФНЛ, а сейчас его были рады видеть в своих рядах сильнейшие клубы России, на него обратили внимание тренеры сборной страны. Думаю, такое развитие Георгий мог получить только в "Амкаре". Разумеется, в сложившейся ситуации мы были не вправе удерживать футболиста, уровень мастерства и профессионализма которого вполне позволяет ему рассчитывать на место в составе топ-клуба, а также на участие в домашнем чемпионате мира.

Не буду касаться финансовой стороны вопроса, но, надеюсь, что многочисленные поклонники "Амкара" понимают: выбранная нами стратегия на поиск молодых футболистов и продажа их в клубы, имеющие более серьезные финансовые возможности – единственно правильная в сегодняшних условиях. Что же касается спортивных перспектив "Амкара", то я убежден в том, что наши тренеры смогут найти и подготовить достойную замену Джикии. Минувшим летом команду покинуло сразу несколько ведущих футболистов, однако это не помешало ей не только сохранить боеспособность, но и сделать несколько шагов вверх по турнирной лестнице, стать главным открытием чемпионата страны. Надеюсь, тот "Амкар", который мы увидим весной, тоже не разочарует любителей футбола.

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http://fc-amkar.org/news/31686/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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asc0002

Parasenok, зачем, если он свиней имеет в виду?

20:07

Parasenok

А-спид, это ты бомжам поведай )))

19:19

А-спид

А он вместо этого решил завязать с футболом.

19:14

Jean4

Амкар то я смотрю поимел с Федуна за месяц уже 6-7 ломтей евро. Куда пойдут эти деньги только не понятно.

19:14

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