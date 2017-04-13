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Игорь Рабинер: "Маурисиу уйдет из "Спартака" летом"

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Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер заявил, что летом "Спартак" покинет защитник Маурисиу. Бразилец провел 10 матчей за красно-белых в этом сезоне, в которых отметился одним голом. 28-летний футболист арендован "Спартаком" у "Лацио".

- По моим данным, Маурисиу уйдет из "Спартака" летом, - сказал Рабинер по ходу прямого эфира на Youtube-канале "СЭ". - Дедлайн по его выкупу истек. "Спартак" не захотел его выкупать. Это не потеря. За исключением жесткости и габаритов он ничем не отличился.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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foreverCSKAforever

Верните Гунько!

22:14

Свинству Бой!

...кроме мерзости и жирности.....

21:18

Кремень

впервые слышу о такой характеристике игрока как "хлесткость") дает жару Игорь)

21:00

ZohanDvir

он в аренде и ничем не сильнее Таски и Бокетти, которые на контракте. Лучше б Пуцко оставили

20:32

Паснаход

хлёсткости это как?

20:28

bond1951

ХВАТАЛИ всех подряд но опять ОБЛОМ...

20:21

миха 108

тут и без Рабинера всё ясно!

20:13

роторчемпион

НАЙДЁМ ЛУЧШЕ

19:55

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