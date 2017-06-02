Игорь Рабинер: "Читая книгу "Как возрождали "Спартак", вы переживете золотой сезон еще раз"

Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР прокомментировал выход в свет своей книги "Как возрождали "Спартак" – о первом чемпионском сезоне красно-белых за 16 лет.

Москвичи могут купить книгу уже сегодня, а в ближайшую неделю она появится и в других городах. 12 июня в 18.00 – встреча с читателями в "Доме книги на Новом Арбате", 20 июня в 19.00 – в "Библио-Глобусе".

- Когда я зимой 2017-го впервые задумался об этой книге, то понял: из песни слов выкидывать нельзя. Поэтому она должна быть написана в форме этакого дневника. С конкретными числами – и всем, что я думал, писал и говорил тогда. В режиме реального времени.

Тем самым я даю вам повод где-то надо мной посмеяться, потыкать пальцем: тот еще, мол, прогнозист выискался. Даю совершенно сознательно. Потому что этот сезон вы, мои читатели, должны пережить еще раз. Без прикрас и ретуши. С теми же эмоциональными кризисами и подъемами, что были в отношении "Спартака" у меня. От полного неверия и чувства мрачной безнадеги на старте до волшебной чемпионской ночи после матча "Зенит" – "Терек".

Мне совсем не хочется вас обманывать и заявлять: дескать, я-то в этих парней верил всегда. Вы ведь тоже не верили, признайтесь.

...Детали даже самых красивых и романтичных побед со временем стираются из памяти. Эта книга позволит вам не забыть золото-2017. И, когда что-то не так с настроением и бодростью духа, ввести в ваш красно-белый организм мощную инъекцию позитива".

Добавлю к этому, что в "Как возрождали "Спартак" вы найдете и совершенно уникальные фотографии, которых не видели нигде и никогда; и снимки, которые уже публиковались в "Спорт-Экспрессе", но они настолько важные и исторические, что вам захочется, чтобы они остались с вами навсегда.

Помню, когда Валерий Карпин первый раз возглавил "Спартак", он пришел в редакцию "СЭ" и среди прочего сказал: ""Вокруг клуба много негатива. Не знаю, смогу или нет перевести его в позитив. И чтобы кто-то, например, Игорь Рабинер написал книгу "Как возрождали “Спартак”". При желании эту цитату можно найти.

Пусть не при Карпине, но его пожелание сбылось. Только что мне домой привезли авторские экземпляры. Москвичи, повторяю, могут купить книгу прямо сегодня, а в ближайшую неделю она появится и в других городах. 12 июня в 18.00 – встреча с читателями в "Доме книги на Новом Арбате", 20 июня в 19.00 – в "Библио-Глобусе". Расскажу, поспорю, распишусь, сфотографируюсь.

В общем, читайте "Как возрождали "Спартак" – память о долгожданном золотом сезоне, которая теперь будет у вас не только в сердце, но и на книжной полке!