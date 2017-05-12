Игор Митрески: "Пока в "Спартаке" меня не будет"

Бывший защитник "Спартака" Игор Митрески подтвердил "СЭ", что не на данный момент не собирается сотрудничать с московским клубом. Он отметил, что будет помогать известному агенту Марко Трабукки. Ранее появилась информация, что Митрески может вернуться в "Спартак" в качестве тренера-селекционера.

- Поздравляю "Спартак" с завоеванием чемпионского звания. 16 лет все ждали этого момента. Мне как спартаковцу эта победа очень приятна, - сказал Митрески. - Хочется посмотреть на арену красно-белых и по возможности посетить базу в Тарасовке.

- Массимо Трабукки сказал, что речи о вашем сотрудничестве со "Спартаком" нет. Правда ли это?

- Это мой хороший друг, и он правильно сказал. Я буду помогать Марко.

- Значит, в "Спартаке" вас не будет?

- Пока нет. А дальше все возможно. Посмотрим, как все сложится. Буду рад, если окажусь в "Спартаке". Если нет, то ничего страшного. Это футбольная жизнь.

- Кого можете предложить столичному клубу из молодых игроков?

- Рано о чем-то говорить. Для начала нужно приехать в Москву, встретиться с Трабукки, пообщаться с ним. (Сергей АСТАХОВ)