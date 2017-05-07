Игорь Лебеденко: "Спартак" - лучший по игре, но чемпионат стал слабее"

Нападающий "Терека" Игорь Лебеденко поделился впечатлениями от "Арены Санкт-Петербург" после победы над "Зенитом" (1:0) и отметил, что его поле представляет угрозу для здоровья футболистов. Также футболист считает, что в этом сезоне "Спартак" лучший клуб чемпионата.

– Как вам новый стадион?

– Он на любителя, - сказал Лебеденко. - Снаружи похож на какой-то космический корабль. Но в чаше выглядит круто.

– Было много претензий к газону. Как он вам?

– Газон не очень хорошего качества. Может быть, поспешили с ним. Но на носу Кубок Конфедераций. Я слышал, поле хотят заменить. На таком, как сейчас играть нельзя.

– Может быть, вам было бы удобнее сыграть на "Петровском"?

– Думаю, не только нам, но и "Зениту" было бы проще. Там хороший газон, в эт время года уж точно. Сегодня от поля была угроза здоровью, голеностопы проваливались. Это неудобно никому. Наверное, у нас должно быть больше претензий, чем у "Зенита".

– Созванивались с друзьями из "Спартака" перед матчем? У вас вообще есть друзья в "Спартаке"?

– Друзья есть, но мы с ними не созванивались. Мы решаем свои задачи. До игры с "Зенитом" я давал 2 процента, что мы зайдем в еврокубки. Сейчас получилось так, что и "Краснодар" и "Ростов" проиграли. Теперь у нас процентов 15-20 попасть в Лигу Европы.

– "Спартак" – лучшая команда по игре?

– В этом сезоне – да. Чемпионат стал слабее. ЦСКА и "Зенит" потеряли лидеров, а "Спартак" укрепился, в том числе и за счет тренера. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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