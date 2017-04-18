Игорь Чугайнов: "Спартак" провел образцово-показательную атаку в моменте с голом Самедова"

Экс-тренер "Сокола" Игорь Чугайнов в комментарии "СЭ" отметил, что все игроки "Спартака", которые приняли участие в победном голе в матче с "Зенитом" (2:1), сыграли образцово-показательно.

- После отбора тут же пошли вперед Промес, Зобнин, Мельгарехо и Самедов, чувствовавший вину за пропущенный гол, - заявил Чугайнов. - Последовала передача Мельгарехо. Тот сыграл на Промеса, перед которым располагался Нету. Когда у голландца есть даже небольшое пространство, такого защитника, как Нету, он способен обыграть, что и произошло. Кришито с Ивановичем попытались его блокировать, но к тому времени Самедов уже добежал до штрафной площади. Получил передачу и нанес удар, отбить который у вратаря шансов не было. Образцово-показательная ответная атака. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Тренерский взгляд Игоря Чугайнова