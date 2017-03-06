Игорь Чугайнов: "Спартак" – фаворит золотой гонки"

"СЭ" продолжает рубрику, в которой самые интересные матчи мы смотрим вместе с профессиональным тренером. Сегодня Игорь ЧУГАЙНОВ специально для читателей "СЭ" анализирует встречу 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" (2:2).

Специалист подчеркнул, что красно-белые являются фаворитом в борьбе за чемпионство.

– Мы посмотрели матч-украшение не только первого весеннего тура, но и всего чемпионата, – сказал Чугайнов. – По напряжению, самоотдаче игроков, движению команд – возможно, за исключением последнего отрезка, когда "Спартаку", видимо, уже не хватило тонуса регулярного календаря – игру можно смело отнести в разряд эталонных.

Если взять голевые шансы и качество атак, то ближе к победе подошли все-таки красно-белые. И в первом тайме они чаще доводили дело до опасных ударов (вспомним удар Луиза Адриану после навеса Ещенко почти из вратарской), а после перерыва уже при 2:1 тот же бразилец должен был забивать третий. У "Краснодара", к сожалению, такие моменты, созданные за счет слаженных и осмысленных действий, вспомнить трудно. Голы, забитые хозяевами, стали больше следствием случая. Где-то повезло, где-то ошибки допускал "Спартак", но взятия ворот происходили вовсе не после четких разыгранных комбинаций.

Красно-белые – признаюсь, к небольшому моему удивлению (все-таки не так просто сразу влиться в сезон), предстали очень организованной командой, которая лучше соперника понимала, чего она хочет добиться на поле и за счет чего. Особенно это прослеживалось в первом тайме.

Резюме мое таково: "Спартак" смотрелся организованно на протяжении почти всего матча, физическое состояние до 75-й минуты не вызывало никаких опасений. А тонус, позволяющий выглядеть так вплоть до финального свистка, команда наберет быстро. Игра в Краснодаре – очень серьезный, звонкий сигнал всем конкурентам. С таким "Спартаком" тем же "Зениту" и ЦСКА бороться за золото будет чрезвычайно сложно. И если красно-белые исправят немногочисленные ошибки – а работу по их устранению тренерский штаб обязательно проведет, то, думаю, догнать лидера кому-либо станет очень тяжело. Плюс не стоит забывать, что в воскресенье не играл Промес, безусловный лидер команды, и это тоже огромный резерв. С возвращением голландца атакующая мощь только возрастет.

И если мы сравним два главных матча тура, ЦСКА – "Зенит" и "Спартак" – "Краснодар", то из увиденного явным фаворитом в борьбе за первое место выглядят красно-белые. Такая команда с таким футболом станет чемпионом.

Полностью интервью Чугайнова