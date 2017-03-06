Игорь Чугайнов: "Слабое звено "Спартака" – левая зона обороны"

"СЭ" продолжает рубрику, в которой самые интересные матчи мы смотрим вместе с профессиональным тренером. Сегодня Игорь ЧУГАЙНОВ специально для читателей "СЭ" анализирует встречу 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" (2:2).

Специалист подчеркнул, что оба гола, пропущенных "Спартаком", пришли с левого фланга.

– Игрой Кутепова я все равно недоволен, – сказал Чугайнов. – Именно левый фланг обороны, куда входил Илья и Комбаров, стала слабым звеном "Спартака" в этом матче. Оба пропущенных гола пришли именно из этой зоны, оба защитника стали их прямыми соучастниками. И здесь надо хорошенько все проанализировать – как самим ребятам, так и тренерскому штабу.

Еще хочется выделить атакующие действия Кутепова, ведь он не только защищался, но и начинал наступления. В начале матча у меня сложилось впечатление, что Шалимов специально попросил Смолова перекрывать в первой защитной фазе после потери мяча Таски, заставляя "Спартак" выходить из обороны именно через Илью. Потом, правда, это уже не так прослеживалось – все-таки чем больше игроки "наедаются", тем им становится сложнее вспоминать и выполнять установку тренера. Но как показала игра, проблемы и с первым пасом, и с передачами в тех эпизодах, когда российский защитник оказывался с мячом на чужой половине, у него есть. Брака для его позиции было допущено непозволительно много. Здесь у красно-белых тоже есть потенциал для роста.

Полностью интервью Чугайнова