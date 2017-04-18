Игорь Чугайнов: "Появление Джикии вместо Кутепова в матче с "Зенитом" - правильное решение Карреры"

Экс-тренер "Сокола" Игорь Чугайнов в комментарии "СЭ" отметил, что выход защитника "Спартака" Георгия Джикии в матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита" был оправдан. По его словам, Илье Кутепову было бы намного тяжелее играть против нападающего Артема Дзюбы.

- Спартаковцы подошли к игре, имея проблемы в нападении: отсутствовали Зе Луиш и Луиз Адриану, и был возможен только один вариант – с Промесом впереди, - заявил Чугайнов. - Голландец – быстрый, креативный игрок, но не силовой, как те же Луиш и Адриану, не способный долгое время навязывать борьбу. Поэтому "Спартак" с первых минут отдал "Зениту" территорию, отойдя всей командой на свою половину, и выстроил оборону практически у собственной штрафной, рассчитывая на быстрые атаки и скорость Промеса.

В обороне вместо Кутепова появился Джикия. На мой взгляд, это обоснованное и разумное решение главного тренера: Джикия может противостоять такому мощному форварду, как Дзюба, и не проиграть ему в единоборствах. Возможно, не всегда у него это получалось, но Кутепову, на мой взгляд, действовать против Дзюбы было бы намного тяжелее.

Тренерский взгляд Игоря Чугайнова