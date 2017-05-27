Игорь Чугайнов: "Луческу выглядит профессором, уставшим от футбола"

Бывший защитник "Локомотива" и сборной России Игорь Чугайнов уверен, что новое руководство "Зенита" со всей серьезностью подойдет к выбору главного тренера команды. Он отметил, что сине-бело-голубым необходим молодой, энергичный и амбициозный специалист.

- Что ждет Луческу?

- Руководство клуба решит этот вопрос.

- Что не получилось у румынского специалиста?

- Не знаю, зачем он рвет последние жилы, работая в "Зените". 71 год человеку. Вот Семину 70, а он прыгает по полю, как молодой. Луческу же выглядит профессором, уставшим от футбола. Энергии и эмоций уже нет. Питерцам нужен молодой и амбициозный тренер.

- Говорят про Манчини. Подойдет?

- Не знаю. Назначение нового тренера - серьезная работа. Прежде чем подписать контракт, в "Зените" состоится 100 консультаций. Это будет не сиюминутное решение, а просчитанный и выверенный шаг. Новая команда менеджеров будет думать не только о текущем результате, но и о долгосрочном развитии клуба. (Сергей АСТАХОВ)

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