Игорь Чугайнов: "Глушаков и Промес в первом голе в ворота "Зенита" сделали все идеально"

Экс-тренер "Сокола" Игорь Чугайнов в комментарии "СЭ" отметил, что к первому голу в ворота "Зенита" в матче 23-го тура чемпионата России привело давление "Спартака". По его словам, в этом моменте все идеально сделали Денис Глушаков и Квинси Промес, отправивший мяч в ворота.

- Давление "Спартака" привело к красивой голевой комбинации, когда Глушаков сумел в одно касание вывести Промеса на ударную позицию, - заявил Чугайнов. Несогласованность Нету и Кришито, один из которых запоздал с созданием искусственного положения "вне игры", а другой не успел прервать передачу и вступить в борьбу, позволили Промесу практически без помех поразить ворота "Зенита". Но хочу все же сделать акцент не на ошибках защитников, а похвалить атакующих футболистов, которые отлично разыграли мяч, а голландец с идеальной точностью пробил в угол ворот. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Полное интервью Игоря Чугайнова