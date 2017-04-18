Игорь Чугайнов: "Дзюба хорошо распорядился мячом, когда забивал гол "Спартаку"

Экс-тренер "Сокола" Игорь Чугайнов в комментарии "СЭ" отметил, что "Зенит" сыграл хорошо в атаке, когда забивал гол "Спартаку" в матче 23-го тура чемпионата России. По его словам, своевременный пас в этой ситуации сделал Доменико Кришито, а Артем Дзюба правильно распорядился мячом.

- Ситуация, на мой взгляд, была не сложной и не опасной для защитников, но Кришито сделал точную передачу на Дзюбу, а тот хорошо распорядился мячом, не дав Джикии шанса помешать ему поразить ворота, - заявил Чугайнов. - Здесь Джикии должен был помочь второй центральный защитник, Таски, расположившись ближе к партнеру и Дзюбе, а он оказался в позиции, откуда не мог ни в полной мере подстраховать Ещенко на фланге, ни перехватить мяч, который летел вовсе не на недосягаемой высоте. Есть определенные ситуации, когда защитник обязан находиться напротив ближней штанги – тогда он не дал бы случиться этому голу. Но здесь все-таки нужно в первую очередь отметить, как "Зенит" после отбора своевременно и четко доставил мяч своему забивному форварду и его отличные действия вблизи ворот.

Тренерский взгляд Игоря Чугайнова