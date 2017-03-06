Игорь Чугайнов: "Что делал Шишкин в эпизоде с голом Луиза Адриану?"

"СЭ" продолжает рубрику, в которой самые интересные матчи мы смотрим вместе с профессиональным тренером. Сегодня Игорь ЧУГАЙНОВ специально для читателей "СЭ" анализирует встречу 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" (2:2).

Специалист разобрал второй гол красно-белых, забитый нападающим Луизом Адриану на 54-й минуте.

– Второй гол "Спартака" родился после неаккуратного выноса Налду через центр при выходе из обороны, – сказал Чугайнов. – Фернанду в очередной раз перехватил мяч, первым же касанием отправил его обратно, в коридор между Гранквистом и Луизом Адриану. Мяч был спорным, где победителем мог оказаться как нападающий, так и защитник. Правила футбола гласят: если ты в такой ситуации находишься рядом и не участвуешь в борьбе, ты обязательно должен начать движение за спину своему обороняющемуся партнеру, чтобы в случае возможного проигрыша дуэли оказаться лицом перед нападающим и ликвидировать выход один на один. А что сделал Шишкин? Бежал поперек поля и просто наблюдал за эпизодом как статист, не задумываясь о подстраховке.

Плюс, конечно же, обязан был сыграть агрессивнее в данном эпизоде и Гранквист. В это единоборство ему следовало просто вгрызаться, стелиться в подкате, пытаться выбить мяч любым способом как можно дальше, пускай даже безадресно, не позволяя Луизу Адриану сделать скидку и развернуться. Но стык шведский защитник проиграл. А "Спартак" все сделал классно. Зобнин первым же касанием отдал обратную передачу на бразильского форварда, а тот, учитывая свой бомбардирский опыт и мастерство, четко решил эпизод. Шансов у вратаря тут было крайне мало.

Полностью интервью Чугайнова