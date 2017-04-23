Игорь Албин: "Стадион "Санкт-Петербург" передадут "Зениту" до конца 2017 года"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что стадион "Санкт-Петербург" должен быть передан в управление "Зениту" до конца 2017 года. Арена была сдана в эксплуатацию в конце 2016 года. Накануне на ней прошел первый официальный матч - в рамках 24-го тура чемпионата России "Зенит" разгромил "Урал" (3:0).

- Передача стадиона в управление футбольному клубу "Зенит" представляет собой сложный механизм с точки зрения налогообложения и иных мотивов, - цитирует ТАСС Албина. - "Зенит" настаивает на концессионном механизме. Была подготовлена дорожная карта, в соответствии с ней передача в концессию этого объекта должна состояться не позднее августа 2017 года. Но, по моим расчетам, эти мероприятия реально выполнить до конца 2017 года.

То есть сейчас эксплуатирующей организацией стадиона выступает подведомственное учреждение комитета по спорту, а на период организации и проведения матчей по договору безвозмездного пользования этим стадионом управляет футбольный клуб "Зенит" - вот такая сложная система управления. И постепенно ответственность будет переходить в сторону "Зенита". Это неплохо, потому что клуб набирается опыта, изучает объект, дает свои замечания, мы их устраняем.