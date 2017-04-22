Игорь Албин: "Поле стадиона "Санкт-Петербург" пока не набрало мощи"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин подчеркнул, что поле стадиона "Санкт-Петербург" "абсолютно здорово", но еще не набрало необходимой мощи. В эти минуты на арене проходит первый официальный матч - в рамках 24-го тура чемпионата России "Зенит" принимает "Урал".

- Поле готово, оно эксплуатируется, но мощи оно пока не набрало. Той мощи, которая необходима для эксплуатации с полной нагрузкой - тренироваться, играть в футбол и так далее, - цитирует ТАСС Албина. - Поэтому мы проведем три тестовых матча, а потом две недели выделим на санацию.

В прошлом году, когда мы только засеяли газон, я боялся и докладывал об этом губернатору, что газон заболеет так называемой "черной ножкой". Но поле не было заражено, оно абсолютно здорово. Это одно из лучших полей в России. У меня не было никаких сомнений, что оно будет готово к тестовым матчам и Кубку конфедераций.

Трансляция матча "Зенит" - "Урал"