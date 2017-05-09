Игорь Албин: "Поле арены "Санкт-Петербург" готово к матчу "Зенит" - "Краснодар"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал сообщения о том, что "Зенит" из-за плохого состояния газона на арене "Санкт-Петербург" решил перенести матч 29-го тура чемпионата России против "Краснодара" на "Петровский". Встреча запланирована на 17 мая. Игра должна стать третьей тестовой на новой арене в преддверии Кубка конфедераций-2017.

– По поводу газона – это к футбольному клубу "Зенит", – приводит "Фонтанка" слова Албина. – С августа прошлого года газоном занимается "Зенит", все вопросы туда. Я же повторяю свою позицию, что к матчу с "Краснодаром" газон на арене "Санкт-Петербург" готов, но с августа прошлого года газоном занимается "Зенит". Есть письменный отчет "Зенита" о состоянии газона, и все рекомендации подрядчика "Бамард" выполняются.