Игорь Албин: "Поле арены "Санкт-Петербург" готово к матчу "Зенит" - "Краснодар"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал сообщения о том, что "Зенит" из-за плохого состояния газона на арене "Санкт-Петербург" решил перенести матч 29-го тура чемпионата России против "Краснодара" на "Петровский". Встреча запланирована на 17 мая. Игра должна стать третьей тестовой на новой арене в преддверии Кубка конфедераций-2017.
– По поводу газона – это к футбольному клубу "Зенит", – приводит "Фонтанка" слова Албина. – С августа прошлого года газоном занимается "Зенит", все вопросы туда. Я же повторяю свою позицию, что к матчу с "Краснодаром" газон на арене "Санкт-Петербург" готов, но с августа прошлого года газоном занимается "Зенит". Есть письменный отчет "Зенита" о состоянии газона, и все рекомендации подрядчика "Бамард" выполняются.
Флаваноид
Самый неприятный и нечестный тип, многие его заявления просто удивляют...
12:52
L Osokin
Игорь Албин- Слюняев...) экс губернатор Костромской области строил этот стЫдион... Он ведь может рухнуть, когда на нем люди будут. я серьезно.
10:15
Veg Sneggi
идет торг между городом и клубом за владение стадионом, либо если оно все таки останется за городом, то за выгодные условия аренды клубом.
08:54
Бен Ричардс
Могу адресовать Албину-Слюняеву его же совет, который он дал другому человеку:"Знаешь,Игорёк, хорошь брехать и крутить свои наперстки! Тебе бы взять лопату в руки,пылью подышать,на настоящей большой стройке не поруководить, а простым рабочим поработать- тогда и поймешь, что почем в этой жизни.Сделай хоть что-нибудь полезное для страны своими руками.Сам посмотришь и, возможно, поймешь, как удивила первых болельщиков,телезрителей и футболистов картина маслом - «Зенит-Арена», особенно качеством газона.Ну лоханулись чутка, бывает, газон-то на футбольном стадионе не самое главное,важно чтобы были раздвижная кровля, выкатное поле, многофункциональность и культурная составляющая.Чимпионат мира это миг, пролетит и забудут, а футбольный стадион на самом деле для мото-шоу и рок-фестивалей предназначен, футбольный он ведь только по названию"
03:55
Спринт
Албин так и будет твердить - всё хорошо прекрасная маркиза (в роли маркизы - Власть). Всё хорошо у самого вице-губернатора со счетом в неприметном банке где ни будь на Багамах. Газпром (а значит Зенит) всё равно заставят содержать эту хламиду, но лучше "Распил-Арена" не станет.
03:29
Pleafant
По сообщениям,послезавтра ФИФА присылает в Питер комиссию для разборки с полем,а надо не комиссию из ФИФА а бригаду следователей из Генпрокуратуры.Все заврались выше крыши.Албин переводит стрелки на клуб,а клуб ,в лице Митрофанова,говорит,что уже вложил миллиард,но при этом,отвечать за газон не желает.Я каждую весну на даче подсеваю газоны.Простой расчёт: Поле 100х60=6000 кв.м. Трава газонная в магазине стоит 300руб на 5 кв.м.,т.е. нужно 1200 пакетовх300 руб.=360000,пусть двойной посев-720000руб,плюс удобрение,вода,Электричество для подогрева,плюс зарплата на месяц рабочим и агрономам-1 миллион руб,Итого,примерно 15 миллиона руб.Так куда же делся миллиард????
01:45
Фемистоклюс
Какая команда - такая и поляна!
00:54
bvb1987
альбинка совсем с ума сошла) не газон а песочница) огород)
00:32
yayakure
Вицебургер к посадке готов
00:20
serzheo
Не допонял, как это занимается Зенит, если клуб в прошлом месяце отказывался его принимать у подрядчика?... Что-то похоже на лапшу которую наварил и щедро вешает нам на ухи вицегубер.
00:08
knyaz boltconskiy
))) Вот тролль...
23:31 9 мая
Rastan
...Я же повторяю свою позицию, что к матчу с "Краснодаром" газон на арене "Санкт-Петербург" ГОТОВ, но с августа прошлого года ГАЗОНОМ ЗАНИМАЕТСЯ "Зенит". Есть письменный отчет "Зенита" о состоянии газона и все рекомендации подрядчика "Бамард" выполняются...Настоящий театр абсурда. Может быть, чиновник употребляет слово "ГОТОВ" в совершенно другом смысле? Где это слово приобретает совершенно другое,издевательско-ироничное(или наоборот?) значение. В реале, вся страна видела, в каком УЖАСАЮЩЕМ состоянии находится покрытие поля на этом стадионе,не имеющее ничего общего с настоящим ГАЗОНОМ.
23:31 9 мая
marksan
Только ржать можно от слов этого клоуна!
23:18 9 мая
rusfed 2.0
Албин-Слюняев: "Это поле посвящено Дню Победы. Имитирует оборонительные сооружения - противотанковые рвы, траншеи и пр. Ну, чтобы враг ноги переломал"
23:06 9 мая
shpasic
стрелочник)) один вице-губернатор уже сидит)
22:51 9 мая
Aborigen06
))))))))))))))))))))))))
22:49 9 мая
0500
Верх цинизма, бомжиков даже немного жаль, с таким фекалием имеют дело. Противно, слюняев, лучше бы молчал.
22:49 9 мая
dak83r
Ну да, все видели в игре против Терека, как оно "готово". Поразительный, конечно, жулик этот Албин - неужели никакой управы нет на него?
22:48 9 мая
баламошка
Смехопанорама)
22:46 9 мая
alex13b
В Питере просто засилье подонков
22:42 9 мая
Не брат
Городничий непотопляемый, все дерьмо, что в рожу - все роса. Главный виновник смены подрядчика, торжественно клялся сдать стадион в декабре 2016, на дворе май 2017 - стадион не готов к матчам кубка конфедераций, кто виноват - конечно ФК "Зенит".
22:33 9 мая