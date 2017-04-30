Игнас Дедура: "Яркого футбола в дерби от "Спартака" ждать не стоит"

Бывший защитник "Спартака" Игнас Дедура призывает не торопиться раньше времени объявлять чемпиона России. Он отметил, что если красно-белые не проиграют в дерби ЦСКА, то этот результат приблизит команду к титулу.

– В дерби все спартаковцы ждут победы, которая приблизит команду к чемпионству. Но и ничья вполне устроит, главное – не проиграть, – отметил Дедура. – В футболе возможно все, проиграешь одну игру и можно посыпаться. Рано золотые медали вешать на шею команде. Для начала нужно дождаться окончания встречи с ЦСКА.

– Будет ли "Спартак" играть в свой футбол?

– "Спартак" изберет оборонительный вариант. Яркого футбола, как в матче с "Зенитом", мы можем не увидеть. Но возможно и наоборот, если армейцы забьют первыми. То, что можно предсказать с точностью в 100 процентов, так это обилие борьбы на поле.

– Какой будет счет?

– 2:2. (Сергей АСТАХОВ)

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.