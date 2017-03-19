Ибрагим Цаллагов: ""Зенит" сейчас в том положении когда ошибаться непозволительно"

Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов после победы в матче 20-го тура чемпионата России над "Арсеналом" (2:0) заявил, что был рад выйти на поле в стартовом составе и помочь своей команде.

– Конечно, я был очень счастлив, узнав, что выйду на поле в стартовом составе, – сказал Цаллагов. – К тому же очень рад, что мы победили и прервали неудачную серию, которая у нас была. Естественно, я немного нервничал и, думаю, это было видно по моей игре. О том, что матч я начну в стартовом составе я узнал уже непосредственно перед игрой.

– Что изменилось в команде с приходом Анатолия Тимощука?

– Прошло всего несколько дней, пока я не стал бы делать никаких выводов.

– Какие у вас впечатления от матча?

– Конечно, впечатления самые положительные. Рад, что мы одержали победу сегодня. В первом тайме у нас было несколько неплохих моментов, однако реализовать их нам не удалось. После того как мы забили, игра стала совершенно иной.

– Что скажете о своей игре?

– Не могу быть доволен своей игрой, потому что в некоторых эпизодах совершал детские ошибки.

– "Зенит" не слишком удачно начал второй круг, какая атмосфера в команде сейчас?

– Футболисты "Зенита" – не маленькие дети. Мы стараемся всеобщими усилиями обратить наши неудачи себе на пользу.

– После того как "Спартак" вчера сыграл вничью с "Локомотивом" настрой "Зенита" перед игрой поднялся?

– Мы следим за результатами конкурентов и, конечно, знали об этом. Впереди еще немало игр, мы должны прибавлять и выигрывать, тогда итоговый результат будет значительно лучше того, который мы имеем сейчас.

– Тренер что– то говорил вам отдельно после матча?

– Нет, поблагодарил и пожал руку как и всей команде.

– Как вам кажется, апрельская игра со "Спартаком" станет ключевой в борьбе за золото?

– Естественно, это будет игра за шесть очков. Тем не менее "Зенит" должен брать три очка в каждом матче. Сейчас мы находимся в том положении когда не имеем права на ошибку. (Артем РЯБОВОЛ)