Ибрагим Цаллагов: "Задачу попасть в сборную я не отменял"

Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов после победы в матче 28-го тура чемпионата России над "Крыльями Советов" (3:1) подчеркнул, что команда в очередной раз самостоятельно доставила себе проблемы. По его словам, сине-бело-голубым предстоит провести сложный отрезок.

- Честно говоря, история моей позиции в "Крыльях" очень долгая, - приводит "Фонтанка" слова Цаллагова. - Играл и слева в обороне, и на флангах в полузащите, и даже центральным защитником играл. Позиция в центре полузащиты мне близка, я рад, что Луческу дает мне возможность проявлять себя на этой позиции.

Конечно, мне игровой практики не хватает. Я сам понимаю, что в некоторых моментах я не то чтобы недорабатываю, я могу не прочувствовать момент.

- Непростой отрезок у "Зенита" в оставшихся двух матчах.

- Буквально тур назад от нас все зависело. Мы опять себе усложнили жизнь. Нам нужно обязательно брать 6 очков. Увы, нам придется оглядываться на ЦСКА.

- Вы озвучивали задачу: попасть в сборную на чемпионат мира.

- Я эту задачу не отменял.

Напомним, что сегодня стал известен расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В списке значатся 30 футболистов.