Ибрагим Цаллагов: "Верю, что стану чемпионом России вместе с "Зенитом"

Новичок "Зенита" Ибрагим Цаллагов, который ранее выступал за "Крылья Советов", испытывает противоречивые чувства в связи с походом в клуб из Петербурга. 26-летний россиянин надеется, что его уход не скажется на результатах "Крыльев".

- Меня переполняют разные чувства, - приводит "Градус" слова Цаллагова. - С одной стороны, радость, связанная с продолжением карьеры в клубе с большой историей и высокими амбициями, с другой - чувство печали из-за расставания с командой "Крылья Советов", которая дала мне очень многое и где я сформировался как профессиональный игрок. Хотел бы выразить слова благодарности клубу и конечно же самарским болельщикам!

- Какие у вас предчувствия по поводу второй половины сезона?

- Настолько далеко пока не заглядываю. Сейчас важно надлежащим образом подготовиться к возобновлению чемпионата. Цель у нас одна - первое место. Верю, что стану чемпионом России вместе со своей новой командой.

- Не скажется ли ваш уход на игре и результатах "Крыльев Советов"? Все-таки в Самаре вы успели стать одним из лидеров…

- Незаменимых людей нет. И я надеюсь, что мой прежний клуб ждет светлое будущее.