Ибрагим Цаллагов: "В "Зените" новый день - новые эмоции"

Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов отметил, что после перехода в команду из Санкт-Петербурга общался с Павлом Могилевцем, который позже перешел в "Ростов". Экс-игрок "Крыльев Советов" подчеркнул, что по-прежнему адаптируется к новому коллективу.

– Думаю только о предстоящей игре, потому что она не менее важная, чем предыдущая, – сказал для клубной пресс-службы Цаллагов. – Хорошо, что неудачную серию мы смогли прервать. Нужно продолжать в том же духе.

Честно говоря, у меня новый день – новые эмоции, потому что я в новом клубе. Все в новинку для меня: интенсивность тренировок, товарищи по команде, требования и определенные нюансы. Пытаюсь все впитывать. Общались с Пашей Могилевцем, он поделился со мной местом в самолете. Общаемся с Луневым, со всеми новичками более-менее. Как и Молло, общаюсь по чуть-чуть почти со всеми.