14:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Ибрагим Цаллагов: "Семья была за переход в "Зенит"

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Новичок "Зенита" Ибрагим Цаллагов в интервью клубной пресс-службе признался, что ему тяжело покидать "Крылья Советов". Сегодня стало известно, что 26-летний игрок заключил с сине-бело-голубыми контракт на три с половиной года.

– Ибрагим, ходило много слухов и разговоров о вашем переходе, и вот вы – в "Зените". Ваши чувства?

– Разговоров действительно было очень много, и сначала я к ним относился именно как к слухам. Но затем я пообщался с руководством "Крыльев Советов", которое подтвердило заинтересованность петербуржцев ко мне. После чего уже пошла работа по оформлению моего трансфера.

– Всю свою профессиональную карьеру вы провели в "Крыльях Советов". Тяжело далось решение покинуть Самару и переехать в новое и незнакомое для вас место?

– Несмотря на то что "Зенит" – это величина в российском и европейском футболе, этот шаг дался мне нелегко. В "Крылья Советов" я пришел совсем мальчишкой, получил в Самаре закалку и стал профессионалом. Городу, команде и ее болельщикам я многим обязан. Но, конечно, я понимаю, что в Петербурге для меня открываются новые возможности в футбольном плане. А покидать Самару, в которой я провел восемь замечательных лет и пережил много всего с командой, действительно тяжело. Хочу поблагодарить "Крылья Советов", и в особенности их болельщиков. Но, насколько я знаю, петербургские и самарские болельщики близки и очень хорошо относятся друг к другу, так что этот факт меня греет.

– С кем вы советовались при переходе в "Зенит"?

– "Зенит" очень известная команда, так что никаких справок наводить не нужно было. Я советовался только со своими родственниками и друзьями. Среди них было несколько футболистов, но к Петербургу они никакого отношения не имеют. Главное было самому принять решение и поддерживает ли тебя семья в этом вопросе. Семья была "за".

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Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/12/30/ibragim-tsallagov-v-zenite-peredo-mnoy-otkryvayutsya-novye-v-vozmozhnosti-v-karere/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

теперь сможет вслед за Это'О говорить, что благодаря этому переходу его семья может есть)

14:36

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