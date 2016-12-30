Ибрагим Цаллагов: "Семья была за переход в "Зенит"

Новичок "Зенита" Ибрагим Цаллагов в интервью клубной пресс-службе признался, что ему тяжело покидать "Крылья Советов". Сегодня стало известно, что 26-летний игрок заключил с сине-бело-голубыми контракт на три с половиной года.

– Ибрагим, ходило много слухов и разговоров о вашем переходе, и вот вы – в "Зените". Ваши чувства?

– Разговоров действительно было очень много, и сначала я к ним относился именно как к слухам. Но затем я пообщался с руководством "Крыльев Советов", которое подтвердило заинтересованность петербуржцев ко мне. После чего уже пошла работа по оформлению моего трансфера.

– Всю свою профессиональную карьеру вы провели в "Крыльях Советов". Тяжело далось решение покинуть Самару и переехать в новое и незнакомое для вас место?

– Несмотря на то что "Зенит" – это величина в российском и европейском футболе, этот шаг дался мне нелегко. В "Крылья Советов" я пришел совсем мальчишкой, получил в Самаре закалку и стал профессионалом. Городу, команде и ее болельщикам я многим обязан. Но, конечно, я понимаю, что в Петербурге для меня открываются новые возможности в футбольном плане. А покидать Самару, в которой я провел восемь замечательных лет и пережил много всего с командой, действительно тяжело. Хочу поблагодарить "Крылья Советов", и в особенности их болельщиков. Но, насколько я знаю, петербургские и самарские болельщики близки и очень хорошо относятся друг к другу, так что этот факт меня греет.

– С кем вы советовались при переходе в "Зенит"?

– "Зенит" очень известная команда, так что никаких справок наводить не нужно было. Я советовался только со своими родственниками и друзьями. Среди них было несколько футболистов, но к Петербургу они никакого отношения не имеют. Главное было самому принять решение и поддерживает ли тебя семья в этом вопросе. Семья была "за".