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Ибрагим Цаллагов: "Разговор с Луческу повлиял на мое решение о переходе в "Зенит"

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Новичок "Зенита" Ибрагим Цаллагов подчеркнул, что разговор с главным тренером петербуржцев Мирчей Луческу повлиял на его решение о смене клубной прописки. По словам Цаллагова, специалист убедил его в том, что он нужен сине-бело-голубым.

 
Ибрагим ЦАЛЛАГОВ."Зенит" объявил о трансфере Цаллагова

- Читал, что своей "родной" позицией вы считаете место "опорника". Веркаутерен ставил вас на фланги, Скрипченко вернул в середину поля. Как вы думаете, где вас видят в "Зените"? - вопрос Цаллагову.

- Где на взгляд главного тренера буду приносить больше пользы, там и буду играть. Как вы сами заметили - я довольно универсален. Главное - помогать команде.

- Мирча Луческу любит универсалов.

- Мне кажется, сейчас многие тренеры их любят.

- С самим Луческу уже общались?

- Да. И это общение тоже очень повлияло на мое решение.

- Он вас в большей степени о чем-то расспрашивал, или наоборот - рассказывал?

- Скорее, просто поддержал. Дал понять, что я нужен. При этом о футбольных делах и позиции на поле мы пока не говорили. Думаю, и не время еще было. Зачем все в одну кучу мешать. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полная версия интервью с Цаллаговым

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КОММЕНТАРИИ (1)
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зенит-супер-чемпион

румын не так давно поддержал новосельцева. у ибрагимки такая же участь в зените?

18:41

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