Ибрагим Цаллагов: "Пусть с привкусом, но это победа"

Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов после матча 24-го тура против "Урала" (2:0) не стал оценивать действия арбитра. Напомним, что по ходу встречи удаления получили сразу трое игроков екатеринбургского клуба.

– Как вам новый стадион, поле?

– Про поле не стоит говорить. Оно и для соперников было таким. Стадион – внушительный. Приятно на нем играть. Приятно, что люди пришли нас поддерживать. Пусть трибуны не были полными, но это еще впереди.

– Как вам игралось на позиции опорного полузащитника?

– Мне – хорошо. А выводы пусть сделают тренеры.

– Почему "Зениту" вновь так тяжело игралось?

– Чемпионат у нас такой. Все хорошо сопротивляются. Есть и у нас нюансы, которые надо решать. Поэтому так сразу на ваш вопрос не ответишь.

– Что скажете по поводу количества удаленных в "Урале"?

– Честно, не хочу об этом говорить. Это не мое дело. Дали повод – удалили. Нам все равно, сколько против нас играет человек 8 или 11. Все равно надо было забивать. А если бы не забили – как сейчас люди бы о нас говорили? В любом случае забили. Пусть с привкусом, но это победа. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова