Ибрагим Цаллагов: "Пример Анюкова перед глазами"

Новичок "Зенита" Ибрагим Цаллагов в интервью клубной пресс-службе признался, что хотел бы повторить путь Александра Анюкова, также перебравшегося в свое время в Санкт-Петербург из "Крыльев Советов". Также он отметил, что его не смущают никакие обряды посвящения в новом клубе.

– В этом сезоне вы большую часть игр провели на позиции правого защитника, затем перешли в опорную зону. При этом у вас есть еще и опыт игры на левом краю обороны. Какая позиция вам больше всего самому симпатична?

– Изначально я был опорником, но в Самаре так сложились обстоятельства, что мне пришлось играть справа в защите. Успел поиграть и на противоположном фланге. Но для меня это только плюс, потому что футболист, который может сыграть на нескольких позициях, вдвойне полезен команде.

– Вы не первый игрок, который переходит из "Крыльев Советов" в "Зенит". Вдохновляет ли вас пример Александра Анюкова, который стал настоящей легендой петербургского футбола.

– Пример Анюкова действительно стоит перед глазами, и хотелось бы его повторить.

– У "Зенита" есть особая традиция для новичков – туннель, в котором особо усердствует Артем Дзюба. Готовы к этому испытанию?

– Да, я слышал об этом, и про Дзюбу в том числе. Но это самое меньшее, на что я готов в "Зените". Если надо пройти такой обряд посвящения - значит, с радостью пройду. Думаю, это хорошая и нужная традиция. Возможно, она сразу раскрепощает новых игроков.