Ибрагим Цаллагов: "Победа над "Крыльями"? Непонятные эмоции"

Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов после матча 28-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (3:1) признался, что ему было непривычно играть в Самаре за другую команду. 26-летний футболист лишь зимой перешел в клуб из Сант-Пебербурга, а до этого выступал за "Крылья" с 2010 года.

– Эмоции непонятные, – сказал Цаллагов. – Я впервые был на "Металлурге" в гостевой раздевалке.

– Болельщики "Крыльев" тоже не понимали радоваться за вас или жалеть что вы в "Зените". Особенно когда вы спасли свои ворота.

– Я их понимаю. Но я очень благодарен самарским болельщикам за все. Спасибо им! (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Зенит"