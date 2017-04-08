Ибрагим Цаллагов: "Очень жаль, что "Зениту" приходится рассчитывать на чьи-то осечки"

Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов после ничьей с "Анжи" (1:1) в домашнем матче 22-го тура чемпионата России подчеркнул, что в первом тайме у команды игра не ладилась. По словам Цаллагова, он пока не думает о предстоящем поединке со "Спартаком".

– Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от игры.

-В первом тайме у нас не ладилась игра, мы много играли верхом. Однако во втором тайме нелепая оплошность с удалением помешала нам. Здорово, что мы не опустили руки и продолжили играть. Додавить соперника, правда, к сожалению, не удалось.

– Можно ли сказать, что удаление – ключевой момент в матче?

– Нет, вся игра складывалась из таких моментов. Где– то у нас был брак, где– то мы теряли мячи, именно эти ситуации и повлияли на события в матче.

– Мистер объяснил, почему заменил вас?

– Нет, но он и не должен ничего объяснять. На то он и тренер.

– То есть, остается надеяться на ошибку "Спартака".

– К сожалению, да. Очень жаль, что нам приходится рассчитывать на чьи– то осечки, мы должны побеждать сами. Тем не менее, в данных реалиях больше ничего не остается.

– Впереди матч со "Спартаком", настраиваетесь на него как– то по – особенному? Это ваше первое дерби...

– Нет, пока не думаю об этом. (Артем РЯБОВОЛ)